Президент США предложил создать альтернативу телеканалу CNN

Президент США заметил, что CNN обманывает зрителей по всему миру и сильно вредит репутации Вашингтона за пределами США. По словам Трампа, и другие «фальшивые» американские СМИ, такие как «Голос Америки» и «Радио Свобода», со своей работой не справляются. Глава государства предложил нанять «действительно талантливых» журналистов, дабы «обрести настоящий голос».