Президент США поручил начать вывод военных из Персидского залива

Американский президент Джо Байден поручил оборонному ведомству начать вывод войск из Персидского залива. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на местные СМИ.

«Президент Байден дал указание начать вывод части военных сил из региона Персидского залива в рамках первых шагов по переориентации глобального военного присутствия США с Ближнего Востока», — говорится в материале.

По данным издания, Штаты уже перебросили для защиты американских вооружений по меньшей мере три батареи зенитно-ракетных комплексов «Патриот». В частности, одна из них находилась в Саудовской Аравии на авиабазе Принца Султана.