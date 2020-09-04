Президент США объявил о соглашении между Косово и Сербией в сфере экономики

«Еще одно историческое соглашение, достигнутое этим президентом (Трампом — прим. ред.), чтобы сделать мир более мирным, процветающим местом», — написал на своей странице в Twitter официальный представитель Белого дома Джадд Дир.

Отмечается, что ранее помощник Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О’Брайен обозначил, что Белграду и Приштине удалось добиться «реального прогресса» в переговорах.