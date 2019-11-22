Президент США исключил торговую сделку с КНР на равных условиях
Хозяин Белого дома Дональд Трамп обозначил, что торговая сделка между Вашингтоном и Поднебесной на равных условиях исключена. Об этом сообщило РИА «Новости».
По словам президента США, он сказал своему китайскому коллеге Си Цзиньпину, что торговая сделка между странами не может быть заключена на равных условиях. Трамп разъяснил, что это невозможно из-за дисбаланса в двусторонней торговле.
«Газета.ru» напомнила, что речь идет о 500 миллиардах долларов в пользу Пекина. По данным издания, китайское Министерство коммерции назвало важным условием торгового соглашения с США синхронную отмену повышенных пошлин.