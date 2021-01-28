Президент США и премьер Японии договорились обращаться друг к другу по имени

Лидеры стран договорились о развитии дальнейшего сотрудничества Америки и Японии, в том числе и чтобы противостоять военной мощи Китая. С этой же целью они решили налаживать отношения со странами в Индо-Тихоокеанском регионе.

«Я хотел бы углубить свои личные отношения с президентом Байденом и работать над укреплением союза Японии и США», — заявил Суга.

Японский лидер похвалил Байдена за возвращение в Парижское соглашение по климату и Всемирную организацию здравоохранения.

Президент Америки пригласил японского премьера поучаствовать в саммите по изменению климата, который запланирован на 22 апреля.

Ранее американист Дмитрий Евстафьев прокомментировал продление договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) с Россией. По его словам, Америка продемонстрировала благоразумие, чего не было при бывшем президенте Дональде Трампе. Евстафьев считает, что новый руководитель страны Джо Байден более адекватный, чем его предшественник.