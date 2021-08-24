Президент США Джо Байден встал на колено во время встречи с баскетболистками

Американский президент Джо Байден преклонил колено на встрече с игроками клуба Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) «Сиэтл Шторм». Видео появилось в Сети.

Этот жест означает поддержку движения Black Lives Matter. При этом на кадрах видно, как президент держал в руках баскетбольную футболку со своей фамилией и номером 46. Эта цифра неслучайна, ведь Байден является 46-м по счету президентом Соединенных Штатов. Также глава Белого дома сфотографировался со спортсменками.

Ранее американский лидер уже вставал на колено. Он уже делал этого в знак уважения к протестующим в городе Скрантон в Пенсильвании, а в прошедшем мае встал на колено перед военными. Об этом напомнил телеканал РЕН ТВ.

Black Lives Matter (BLM) — американское движение, которое выступает против расизма и насилия в отношении чернокожих. Активисты заявили, что против полицейского насилия, а также чрезмерного присутствия стражей порядка в черных районах. Кроме того, движение выступает против произвола в тюрьмах.