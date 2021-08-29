facebook_pixel
    29 августа 2021, 15:33

    Президент США Байден простится с военными, погибшими во время теракта в Кабуле

    Анатолий Минкин

    Прощание с погибшими военнослужащими США во время теракта в аэропорту Кабула пройдет на базе Военно-воздушных сил в Дувре. На траурную церемонию прибудет президент США Джо Байден. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.

    Президент США Байден простится с военными, погибшими во время теракта в Кабуле

    По данным агентства, на военную базу доставят останки погибших военных, чтобы передать их родным.

    Бомбу в аэропорту Кабула 15 августа привел в действие террорист-смертник организации «Исламское государство»*. В результате взрыва погибли 13 американских военных и более 150 гражданских лиц. Более 200 человек получили ранения.

    Байден пообещал жесткий ответ террористам за подрыв бомбы в аэропорту. В минувшую субботу, 28 августа, Пентагон объявил, что ликвидировал двух боевиков «Исламского государства»* в Афганистане при помощи беспилотника.

    * «Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная в России.