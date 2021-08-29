Президент США Байден простится с военными, погибшими во время теракта в Кабуле

Прощание с погибшими военнослужащими США во время теракта в аэропорту Кабула пройдет на базе Военно-воздушных сил в Дувре. На траурную церемонию прибудет президент США Джо Байден. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.

По данным агентства, на военную базу доставят останки погибших военных, чтобы передать их родным.

Бомбу в аэропорту Кабула 15 августа привел в действие террорист-смертник организации «Исламское государство»*. В результате взрыва погибли 13 американских военных и более 150 гражданских лиц. Более 200 человек получили ранения.

Байден пообещал жесткий ответ террористам за подрыв бомбы в аэропорту. В минувшую субботу, 28 августа, Пентагон объявил, что ликвидировал двух боевиков «Исламского государства»* в Афганистане при помощи беспилотника.

* «Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная в России.