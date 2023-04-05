05 апреля 2023, 20:33
Президент США Байден посетит Великобританию и Ирландию с рабочим визитом
В период с 11 по 14 апреля президент США Джо Байден совершит поездку в Великобританию и Ирландию. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на данные Белого дома.
Первым делом политик прибудет в Белфаст в Северной Ирландии. В ходе встреч он планирует поговорить о двустороннем сотрудничестве с местными властями. Кроме того, президент хотел затронуть тему Белфастского соглашения, которое страны заключили 25 лет назад, сказано в заявлении.
Международные отношения
Джо Байден
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