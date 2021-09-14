Президент США Байден перекрестился при упоминании Трампа

Американский президент Джо Байден появился на митинге в штате Калифорния и призвал избирателей поддержать губернатора-демократа Гэвина Ньюсома, которому досрочно может грозить отставка. Глава Белого дома во время выступления вспомнила своего предшественника Дональда Трампа и перекрестился.

«Причина, по которой я и вы все здесь, состоит в том, чтобы поблагодарить и поддержать нашего друга, губернатора Гэвина Ньюсома, одного из лучших губернаторов в стране», — сказал Байден на митинге. Трансляцию мероприятия вел телеканал FOX 11 Los Angeles.

Американский лидер отметил, что решение, которое примут калифорнийцы, повлияет не только на страну, но и на весь мир в целом.

«И вот почему. Все вы знаете, что в прошлом году мне пришлось конкурировать на выборах с настоящим Дональдом Трампом», — заявил Байден, после чего перекрестился по католическим правилам. После его жеста люди засмеялись.

Глава Белого дома высказал мнение, что соперник действующего губернатора Калифорнии Гэвина Ньюса — республиканец и ведущий ток-шоу Ларри Элдер —- является клоном Дональда Трампа.

Голосование по вопросу досрочной отставки Ньюса пройдет уже 14 сентября, уточнил ТАСС.