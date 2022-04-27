Президент США Байден отправится с визитом в Израиль

Президент США Джо Байден отправится в Израиль. Такой информацией поделилась пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга для журналистов. Об этом сообщил ТАСС.

Президент посетит Иерусалим по приглашению премьер-министра Израиля Нафтали Беннета. Пресс-секретарь подчеркнула, что во время беседы политики обсудили широкий список глобальных и региональных вопросов, передало ИА НСН.

Псаки добавила, что на данный момент нет информации, когда именно совершится поездка.