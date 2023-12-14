Мир 14 декабря 2023, 13:59 Президент сравнил конфликт на Украине с ситуацией в секторе Газа Путин заявил, что в мире видят разницу между конфликтами на Украине и в Газе Телеканал «360»

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Во всем мире поняли, что происходящее в секторе Газа сильно отличается от кризиса на Украине. Президент Владимир Путин на прямой линии согласился с высказыванием ООН об обострении палестино-израильского конфликта.

«И все здесь присутствующие, и во всем мире видят: посмотрите на специальную военную операцию и то, что в Газе происходит, и почувствуйте разницу. Ничего подобного на Украине нет», — сказал он.

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Президент назвал обострение палестино-израильского конфликта катастрофой. Он согласился с высказыванием генсека ООН Антониу Гутерриша о том, что сектор Газа превратился в самое большое кладбище детей. Владимир Путин счел это объективной оценкой.

ООН, по мнению главы государства, должна решить вопрос создания государства Палестины. Он сказал, что важно создать фундамент для урегулирования разногласий.