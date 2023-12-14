14 декабря 2023, 13:59
Президент сравнил конфликт на Украине с ситуацией в секторе Газа
Путин заявил, что в мире видят разницу между конфликтами на Украине и в Газе
Во всем мире поняли, что происходящее в секторе Газа сильно отличается от кризиса на Украине. Президент Владимир Путин на прямой линии согласился с высказыванием ООН об обострении палестино-израильского конфликта.
«И все здесь присутствующие, и во всем мире видят: посмотрите на специальную военную операцию и то, что в Газе происходит, и почувствуйте разницу. Ничего подобного на Украине нет», — сказал он.
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Президент назвал обострение палестино-израильского конфликта катастрофой. Он согласился с высказыванием генсека ООН Антониу Гутерриша о том, что сектор Газа превратился в самое большое кладбище детей. Владимир Путин счел это объективной оценкой.
ООН, по мнению главы государства, должна решить вопрос создания государства Палестины. Он сказал, что важно создать фундамент для урегулирования разногласий.
Владимир Путин
Украина
Конфликт Израиля и Палестины
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2023
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