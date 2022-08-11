Президент Словении предположил, что конфликт на Украине перекинется на Балканы

Если конфликт на Украине затянется, то он может привести к напряженности и на Балканах, считает президент Словении Борут Пахор. Его слова привело агентство Anadolu.

«Если этот конфликт продлится дольше, чем ожидается, напряженность может охватить и юг, и Западные Балканы», — предрек Пахор.

Он добавил, что Словения ценит усилия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и «посредническую роль Турции между Украиной и Россией».

«На данный момент вместо принуждения к установлению мира происходит посредничество во избежание страданий невинных людей и попытка инициировать честный, мирный диалог», — заметил лидер Словении.

Он констатировал, что Турция и Словении — союзники и партнеры в НАТО.

«Это поистине образцовая ситуация в плане дружбы и союзничества. <…> Из-за ситуации на Украине мы еще раз убедились, насколько важен НАТО. Это организация, которая способствует безопасности мира», — считает Борут Пахор.

Словения входит в список недружественных России стран, созданный и недавно обновленный правительством РФ.