Мир 09 мая 2023, 01:13 Президент Словакии заявила, что страну от фашизма освободила Красная Армия Президент Словакии Чапутова: территорию страны в годы ВОВ освободила Красная армия РИА «Новости»

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Президент Словакии Зузана Чапутова заявила, что территорию страны и Восточной Европы во время Второй мировой войны главным образом освободила советская Красная армия. На своей странице в соцсетях словацкий лидер напомнила, что к концу войны в нее было втянуто более 50 государств мира.

«Наша территория и территория Восточной Европы главным образом была освобождена советской Красной армией при помощи отечественного сопротивления, 1-го Чехословацкого армейского корпуса и румынской армии», — отметила президент.

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А в антигитлеровскую коалицию, напомнила Чапутова, входили Британия, Франция, США и Китай. День Победы над фашизмом является в Словакии государственным праздников. Этот день объявлен в стране выходным.

Ранее посол России в США Антонов сообщил, что американские ветераны Второй мировой войны, желавшие приехать в Москву на День Победы, получили угрозы об аннулировании паспортов со стороны властей. Белый дом срывает поездку участников Второй мировой войны на парад Победы второй год подряд.