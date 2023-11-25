25 ноября 2023, 11:25
Президент Швейцарии Берсе прибыл на саммит в Киев
Президент Швейцарии Берсе прибыл на Украину для участия в саммите
Президент Швейцарии Ален Берсе прибыл в Киев 25 ноября, чтобы принять участие в международном саммите по вопросам продовольственной безопасности. Глава государства также планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом политик заявил в своем официальном аккаунте в соцсети Х.
«Прибыл в Киев, где сегодня поучаствую в международном саммите по продовольственной безопасности», — написал Берсе.
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По всей видимости, главу Швейцарии не смутила серия взрывов, которые прозвучали в украинской столице 25 ноября. Несколько из них зафиксировали около аэропорта Жуляны.
В Киеве до конца текущего года хотели провести саммит по вопросу урегулирования украинского конфликта. Однако вероятность его организации резко упала после эскалации на Ближнем Востоке. Газета The Wall Street Journal и вовсе спрогнозировала провал планов руководства республики из-за возросших разногласий с государствами Запада.
Владимир Зеленский
Киев
Украина
Швейцария
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