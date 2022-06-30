Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса направил главе России Владимиру Путину обращение с просьбой о поставках нефти. Об этом сообщило местное издание The Daily Mirror.

Журналисты получили эту информацию от источника, близкого к офису Раджапаксы. По их данным, лидеры двух стран в ближайшее время могут созвониться и обсудить визит главы Шри-Ланки в Россию.

Весной этого года республика столкнулась с чрезвычайным положением из-за нехватки топлива. Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе в обращении к нации 16 мая заявил, что бензина в стране осталось на один день. Его слова процитировал RT.

Также издание напомнило, что 12 апреля правительство Шри-Ланки объявило дефолт по внешним обязательствам. После этого заявления в регионе начались беспорядки и политические перестановки. Кроме нехватки топлива в республике были проблемы с энергоснабжением, а также с количеством лекарств и медоборудования.