Президент Шри-Ланки Раджапакса уехал из страны

Подписавший заявление об отставке президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса вместе с супругой и телохранителями вылетел из страны на борту Ан-32. Его самолет направился на Мальдивские острова, сообщило France Press.

Раджапакса отказался от своего поста на фоне массовых протестов. Демонстранты 9 июля захватили резиденции президента и премьера, после чего глава государства сложил с себя полномочия.

В парламенте Шри-Ланки 20 июля пройдут выборы нового президента. Позднее будет сформировано временное правительство.

Ранее сообщалось, что в резиденции Раджапаксы протестующие нашли миллионы ланкийских рупий. СМИ не уточняли, о какой сумме может идти речь.