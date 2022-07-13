Президент Шри-Ланки Раджапакса уехал из страны
France Press: президент Шри-Ланки Раджапакс уехал из страны
Подписавший заявление об отставке президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса вместе с супругой и телохранителями вылетел из страны на борту Ан-32. Его самолет направился на Мальдивские острова, сообщило France Press.
Раджапакса отказался от своего поста на фоне массовых протестов. Демонстранты 9 июля захватили резиденции президента и премьера, после чего глава государства сложил с себя полномочия.
В парламенте Шри-Ланки 20 июля пройдут выборы нового президента. Позднее будет сформировано временное правительство.
Ранее сообщалось, что в резиденции Раджапаксы протестующие нашли миллионы ланкийских рупий. СМИ не уточняли, о какой сумме может идти речь.