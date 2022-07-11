Президент Шри-Ланки Готабайя Раджапакса уведомил премьер-министра Ранила Викремесингхе об уходе в отставку. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Президент Шри-Ланки Готабайя Раджапакса сообщил премьер-министру Ранила Викремесингхе, что уходит в отставку, как было объявлено ранее», — заявил автор статьи.

Таким образом он официально подтвердил, что оставит свой пост. Информацию предоставили в канцелярии премьер-министра Шри-Ланки.

Экономический кризис в стране спровоцировал политический. Акции протеста начались в марте, а 9 июля достигли своего пика — митингующие захватили резиденцию президента и дом премьер-министра. В парламенте Шри-Ланки заявили, что Готабайя Раджапакса 13 июля уйдет в отставку. Западные СМИ обвинили Россию в причастности к этим событиям.