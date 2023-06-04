04 июня 2023, 15:35
Президент Сербии заявил, получает по 200 угроз убийством каждый день
Президент Сербии Вучич сказал, что ежедневно получает более 200 угроз убийством
Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что каждый день ему приходит по 200 угроз убийством. Но как глава государства, он все это терпит, написало РИА «Новости».
Накануне, 3 июня, в Белграде прошло пятое массовое шествие и митинг противников политики против политики властей Сербии и президента Александра Вучича. Демонстранты собрались у здания парламента, а затем прошли по главным улицам.
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После была найдена повешенная кукла, напоминающая главу страны. Журналисты на брифинге попросили Вучича это прокомментировать.
«Моя работа — терпеть такое свинство и гадости. Я президент республики, и моя работа — терпеть угрозы смертью», — заявил он.
Ранее Вучич сообщал, что больше года не говорил с российским коллегой Владимиром Путиным - он опасался обвинений в адрес своего государства. Западные страны, признался Вучич, требуют от Сербии присоединиться к антироссийским санкциям, политики давят и выдвигают ультиматумы.
СМИ писали, что Западу не нравится самостоятельная политика Вучича, в том числе из-за дружественных отношений с Россией. Противники сербского главы хотят устроить «майдан» в Белграде.
Сербия
Александр Вучич
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