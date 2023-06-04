Мир 04 июня 2023, 15:35 Президент Сербии заявил, получает по 200 угроз убийством каждый день Президент Сербии Вучич сказал, что ежедневно получает более 200 угроз убийством РИА «Новости»

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Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что каждый день ему приходит по 200 угроз убийством. Но как глава государства, он все это терпит, написало РИА «Новости».

Накануне, 3 июня, в Белграде прошло пятое массовое шествие и митинг противников политики против политики властей Сербии и президента Александра Вучича. Демонстранты собрались у здания парламента, а затем прошли по главным улицам.

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После была найдена повешенная кукла, напоминающая главу страны. Журналисты на брифинге попросили Вучича это прокомментировать.

«Моя работа — терпеть такое свинство и гадости. Я президент республики, и моя работа — терпеть угрозы смертью», — заявил он.

Ранее Вучич сообщал, что больше года не говорил с российским коллегой Владимиром Путиным - он опасался обвинений в адрес своего государства. Западные страны, признался Вучич, требуют от Сербии присоединиться к антироссийским санкциям, политики давят и выдвигают ультиматумы.

СМИ писали, что Западу не нравится самостоятельная политика Вучича, в том числе из-за дружественных отношений с Россией. Противники сербского главы хотят устроить «майдан» в Белграде.