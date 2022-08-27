Президент Сербии заявил об углублении кризиса в Косове

Кризис в Косове продолжается и углубляется, заявил президент Сербии Александр Вучич в обращении к нации. Его процитировал ТАСС.

«Кризис в любом случае продолжается и углубляется, важно, чтобы мы реагировали мирно и чтобы нас не обвинили в провале переговоров. <…> Боюсь, что кризис в Косове не закончится до 30 октября, а еще больше углубится. Нам некуда отступать», — произнес Вучич.

Он констатировал безрезультатность переговоров с Приштиной при посредничестве ЕС. Сербию принуждают ввести новые условия пересечения административной линии и автомобильные номера косовского образца. В свою очередь Сербия настаивает на том, чтобы добавить ко всем документам примечание: новые правила «не подразумевают признания независимости Косова и не отменяют резолюцию СБ ООН 1244», и хочет получить гарантии таких договоренностей от ЕС.

«Нет ничего, о чем бы мы хотели говорить до формирования Сообщества сербских муниципалитетов. Мы ждем, что через два-три-четыре дня получим окончательный ответ ЕС, гарантируют ли они нам наши договоренности. Если нет, то у нас нет договоренности ни по одному вопросу, а если гарантируют, то будет по одному маленькому вопросу», — пояснил Вучич.

Ситуация в Косове обострилась вечером 31 июля, когда правоохранители непризнанного образования закрыли КПП на административной линии с Сербией, вознамерились ввести миграционные карты для сербов и потребовали перерегистрации их автомобилей. Сербы из северной части Косова отреагировали массовыми демонстрациями. В итоге Приштина решила отложить свои планы до 1 сентября.