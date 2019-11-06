Президент Сербии Вучич пожалел, что у него нет денег на С-400

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что закупил у России один РПК «Панцирь-С» после совместных российско-сербских учений по противовоздушной обороне «Славянский щит-2019».

Об этом сообщается на сайте Минобороны Сербии. Вучич посетовал, что у Сербии нет денег, чтобы приобрести еще и С-400, но сообщил, что работа комплекса его очень впечатлила.

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«Потребовалось меньше минуты, чтобы на расстоянии 380 километров уничтожить все цели, 14 гипотетических самолетов, напавших на республику. Индекс попадания одной ракеты составляет 0,98. Это означает, что она с 98-процентным попаданием поражает цель. Но на каждую из них приходится по две ракеты», — уточнил Вучич.

Система «Панцирь-С2» поражает цель с точностью около 95%. По мнению президента Сербии, она сильно укрепит военный потенциал республики.

О своем желании иметь на вооружении российский комплекс ПВО С-400 Вучич заявлял еще в октябре.

«Когда люди спрашивают, чего бы мы хотели, — мы бы хотели сейчас позволить себе иметь С-400. Но только если нам россияне его оставят. Это системы, которые гарантируют безопасность для вашего народа и вашей страны, для будущих поколений, и, если сможем себе однажды это позволить, мы сделаем это», — отметил сербский лидер.

Подразделения зенитного ракетного дивизиона С-400 и зенитной ракетно-артиллерийской батареи «Панцирь-С» были доставлены к месту дислокации в Сербии военно-транспортной авиацией. Затем они прибыли к месту учений на авиабазе Батайница и военном полигоне Пасулянске-Леваде.

Отмечается, что прибытие российской техники в год 20-летия бомбардировок Сербии авиацией НАТО имеет символическое значение.