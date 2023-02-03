Мир 03 февраля 2023, 23:18 Президент Сербии Вучич заявил, что республика не готова вступить в НАТО

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Сербия не готова присоединиться к НАТО, однако хотела бы вступить в Евросоюз. Об этом заявил президент республики Александр Вучич, сообщил ТАСС.

Сербский лидер озвучил позицию страны в ходе выступления на заседании Народной скупщины (парламент страны — прим. ред.).

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Республика, по словам Вучича, находится на европейском пути, однако присоединение к НАТО ее не интересует. Сербия планирует и дальше выступать за военный нейтралитет, написал «ВЗГЛЯД».

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