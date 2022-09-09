Президент Сербии Вучич высказался о возможности признания Косова | 360°

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Президент Сербии Вучич высказался о возможности признания Косова

Мир

09 сентября 2022, 20:17

Президент Сербии Вучич высказался о возможности признания Косова

Президент Сербии Вучич заявил, что его страна не признает Косово

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Косово не получит признания Сербии. Такое заявление сделал президент страны Александар Вучич. Его процитировало РИА «Новости».

Глава государства сообщил об этом накануне встречи с представителями Евросоюза. Среди них были делегаты из Германии и Франции.

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«Никакого признания Косова не будет! Прямо сейчас разговариваем со спецпредставителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины и другим региональным вопросам Западных Балкан Мирославом Лайчаком», — сказал Вучич.

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Также он сообщил, что в беседе участвуют советники по внешней политике и политике безопасности Франции и ФРГ Эммануэль Бон и Йенс Плетнер. По его словам, представители стран ЕС всегда готовы к компромиссным решениям. Он отметил, что участники встречи прорабатывают дальнейшие шаги согласно Конституции Сербии и резолюции 1244 Совбеза ООН.

Ранее Вучич заявил, что молодежь региона не признает Косово независимой территорией. По его словам, новое поколение непризнанного государства считает родную территорию частью Сербии.

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