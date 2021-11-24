Президент Сербии Вучич назвал темы переговоров с Путиным

Сербский президент Александр Вучич сообщил, что главными темами его переговоров с Владимиром Путиным станут цены на газ для Сербии и вакцины. Главу государства процитировали «Известия».

«В настоящий момент мы располагаем резервами в размере 128 миллионов кубометров газа, мы потребляем их ежедневно из-за цен на электроэнергию», — уточнил президент Сербии.

По его словам, власти страны не хотят обременять людей и планируют оставить на прежних уровнях цены на голубое топливо и электроэнергию. Он выразил надежду, что в этом вопросе российские партнеры пойдут навстречу.

«Политика Сегодня» напомнила, что переговоры Вучича и Путина состоятся 25 ноября в Сочи.