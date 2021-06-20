Президент Сербии увидел странности при взрывах на фабрике оружия

В версии про пожар и взрывы на фабрике оружия «Слобода» в городе Чачак прослеживаются некоторые странности. На них обратил внимание президент Сербии Александр Вучич, написало РИА «Новости».

«Есть одна странная вещь: любопытно, что последний взрыв произошел в помещении, где не было электрической проводки», — заметил он.

По словам Вучича, происшествие расследуют максимально детально.

«Расследуем подробно и детально все возможные причины пожара и взрывов, и, без сомнения, будет поставлен вопрос субъективной и объективной ответственности, во всяком смысле, и управления компанией. А если будет доказано что-то иное, тогда и в уголовно-правовом смысле», — добавил президент.

Министр обороны Сербии Небойша Стефанович категорически отрицает обвинения оппозиции в связи со вторым за месяц пожаром и взрывами на оборонном предприятии.

«Они вбросили опасную, зловредную ложь с единственной целью — навредить собственному народу», — заявил глава ведомства.

Стефанович назвал ложью заявление, что Сербия находится в списке стран, которые продавали оружие террористам. По мнению министра, авторы таких слов в очередной раз попытались нанести огромный ущерб национальной оборонной промышленности и репутации Сербии.

Несмотря на это, оппозиция призвала к ответственности министра обороны и все руководство страны.

Сильный взрыв прогремел на оборонном предприятии «Слобода» рядом с городом Чачак вечером 19 июня. Вслед за ним — еще несколько, но поменьше. Над фабрикой поднялось облако дыма. При взрыве три работника предприятия получили легкие травмы, они госпитализированы. Местных жителей эвакуировали на городской стадион. В ночь на 20 июня пожар потушили. Первые специалисты смогут войти на территорию для оценки ущерба не раньше чем через 24 часа от последнего взрыва.