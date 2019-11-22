Президент Сербии прокомментировал высылку россиянина

«Я первый серб, получивший орден Александра Невского за 105 лет, и я горжусь этим. Я уважаю Россию», — сказал Вучич.

Он добавил, что подозреваемого в шпионаже россиянина Георгия Клебана «больше нет в нашей стране».

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«Сербия никоим образом не поставила под угрозу дружбу с Россией. Поэтому я спросил одного важного человека в России — почему [это произошло]?» — поделился президент.

Он подчеркнул, что Сербия считает Россию братской страной и продолжит сотрудничество во всех областях, включая разведку, уточнило РИА «Новости».

Вучич также сообщил, что Сербия будет придерживаться военного нейтралитета и не станет вступать в НАТО, ОДКБ или другой военный блок.

На днях на YouTube появился ролик, на котором двое мужчин передают друг другу пластиковые пакеты. Один из них затем достает из пакета пачку денег и пересчитывает их.

Сербские журналисты сообщили, что на записи запечатлены работавший в посольстве России в Белграде Георгий Клебан и офицер сербской армии (он пересчитывал деньги).

Официальный Белград подтвердил, что на видео присутствует Клебан. Имя второго мужчины не раскрывается, его лицо на кадрах заретушировано.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала публикацию видео провокацией в преддверии встречи президентов России и Сербии в декабре.