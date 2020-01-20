Президент Сербии пожаловался на американцев, занявших все отели на форуме в Швейцарии

Уже завтра, 21 января, в швейцарском Давосе начнется Всемирный экономический форум. Делегации уже прибыли в город, но президенту Сербии Александру Вучичу пришлось остановиться в отеле в другом населенном пункте. По его словам, все номера в гостиницах заняли американцы.

«Уже шестой год подряд мы боремся за лучшее позиционирование Сербии в мире и приход новых инвесторов в нашу страну. Американцы заняли весь Давос, поэтому мы находимся в Клостерсе, примерно в 20 километрах от конференц-центра», — написал Вучич в Instagram.

Всемирный экономический форум пройдет в швейцарском Давосе с 21 по 24 января. В рамках мероприятия планируется провести порядка 400 сессий и более 600 выступлений различных спикеров. Всего на форум должны приехать более 2,8 тысячи участников из 118 стран мира.

В этом году форум пройдет в юбилейный, 50-й раз. Ожидается, что его участники обсудят вопросы экологии, общества, экономики, геополитики, промышленности и современных технологий.