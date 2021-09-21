Президент Сербии потребовал отвести полицейские отряды с севера Косова

Сербский президент Александр Вучич выступил с требованием немедленного отвода всех отрядов косовского спецназа полиции от административной линии между Центральной Сербией и Косово и Метохией. Об этом сообщил ТАСС.

«Наше решение — отвод всех отрядов с севера Косова и Метохии, возвращение к предыдущему состоянию, а после этого — переговоры в Брюсселе», — приводит слова Вучича RT.

Накануне полицейский спецназ Косово занял переходы Ярине и Брняк на линии с Сербией. Там было сосредоточено 20 спецмашин, в частности 10 броневиков. Действия косоваров возмутили сербов, которые выдвинулись к переходам на более чем 400 машинах.