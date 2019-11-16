Президент Сербии попал в больницу из-за проблем с сердцем

Президент Сербии Александр Вучич оказался под наблюдением врачей Военно-медицинской академии Белграда. Причиной госпитализации стали проблемы с сердечно-сосудистой системой.

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«Генеральный секретариат президента Сербии оповещает общественность, что президент Александр Вучич <...> госпитализирован в Военно-медицинскую академию из-за кардиоваскулярных проблем», — сказано в сообщении пресс-службы сербского главы.

Президента отправили в медучреждение вечером 15 ноября. Сейчас он находится в отделении кардиологии, но других подробностей пресс-служба не сообщает.

Александру Вучичу 49 лет. Он стал сербским президентом летом 2017 года. Начиная с 2014 года он занимал пост премьер-министра страны и покинул должность 31 мая 2017-го. До этого Вучич работал министром информации и обороны Сербии и несколько раз избирался депутатом Союзной скупщины Союзной Республики Югославия. Он также два раза был кандидатом на пост главы столицы Сербии - Белграда.