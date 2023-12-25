Мир 25 декабря 2023, 13:26 Президент Сербии получил неопровержимые доказательства причастности Запада к протестам — посол Посол РФ Боцан-Харченко: Запад готовил беспорядки в Сербии по принципу Майдана IMAGO/www.imago-images.de/globallookpress

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Президент Сербии Александр Вучич обсудил с послом России Александром Боцан-Харченко отношения двух стран и причастность Запада к беспорядкам в Белграде. Дипломат заявил об этом по итогам встречи, сообщило РИА «Новости».

«У президента Сербии есть данные о том, что протесты в стране поддерживаются с Запада, эти данные неопровержимы», — сказал он.

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Александр Боцан-Харченко сказал, что протесты спланировали извне для того, чтобы ослабить власть действующего президента из-за его нежелания присоединиться к антироссийским санкциям. Он заявил, что беспорядки организовали по принципу «майданных революций».

Несогласные с результатами выборов 17 декабря несколько раз устраивали в Белграде акции протеста. Они попытались 25 декабря прорваться к зданию администрации, но полиция остановила толпу. Премьер-министр Сербии Ана Брнабич поблагодарила российские спецслужбы за своевременно предоставленную информацию о готовящихся беспорядках. Представитель МИД России Мария Захарова заявила о причастности Запада к этим происшествиям.