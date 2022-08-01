Президент Сербии поблагодарил Россию за поддержку в ситуации с Косово

Сербский лидер Александр Вучич поблагодарил МИД России за поддержку в ситуации эскалации напряженности на границе с Косово. Президент Сербии выступил в эфире телеканала Pink.

«Хочу поблагодарить тех, кто поддержал Сербию. Особенно хочу поблагодарить <…> представителей Министерства иностранных дел Российской Федерации, которые точно заметили, что происходит, и реагировали очень и очень корректно», — подчеркнул глава сербского государства.

Вучич обратился к международному сообществу с просьбой повлиять на власти Косово. Он отметил, что страны «пятерки», в которую входят Великобритания, Германия, Франция, Италия и США, всегда поддерживают решение приштинского режима.

«Поэтому они могли бы повлиять на крайне безответственную косовскую сторону, [с целью] отложить применение некоторых решений, прежде чем мы встретимся в Брюсселе», — заявил Вучич.

Обстановка на границе с Косово обострилась 31 июля, СМИ отметили, что на приграничных территориях слышны выстрелы. При этом сербская сторона заявила, что не вводила свои войска на территорию Косово.