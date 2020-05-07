Президент Сербии передал Путину поздравления с 75-летием Победы

«Честь для меня, что наши народы вместе прошли тяжелые испытания в благородной миссии освобождения мира от величайшего зла ХХ века, преодолев страх и смерть», — цитирует письмо Вучича «Газета.ru».

Он напомнил, что сейчас Россия вместе с Сербией борется с распространением коронавирусной инфекции и поблагодарил Москву за оказанную помощь. По его словам, РФ проявила человеческую и государственную солидарность, отправив в Сербию военных специалистов и отряд медицинской помощи.