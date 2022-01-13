Президент Сербии отказался вступать в НАТО

Сербия не намерена вступать в НАТО, она планирует создать собственную сильную армию для самозащиты. Об этом заявил в интервью национальному телевидению президент республики Александр Вучич после заседания в Брюсселе Совета Россия — НАТО.

У Вучича спросили, в частности, для чего Сербия вооружается, если можно получить членство Североатлантического альянса.

«Мы не вступим в НАТО. <…> Им позволено вооружаться, потому что они в НАТО, а нам — свободной, нейтральной стране — нельзя обороняться? Что вам не нравится? Мы покупаем только оборонительные вооружения, а не наступательные», — заявил Вучич.

Он также отметил, что Белград более не допустит военных операций против населения страны.

В настоящее время Сербия получает в рамках военной помощи российскую военную технику. Москва уже передала Белграду 30 танков Т-72МС и такое же количество бронетранспортеров БРДМ-2МС. Кроме того, в страну направлены противотанковые ракетные комплексы «Корнет», планируется закупка комплекса ПВО «Панцирь-С1М».

С 2018 по 2020 Сербия получила от России в качестве военно-технической помощи четыре вертолета Ми-35М, шесть истребителей МиГ-29, БРДМ-2 и ряд других вооружений.

Ранее сообщалось, что президент Сербии Вучичи похвалил российский автопром. В частности, его впечатлил внедорожник УАЗ «Патриот».