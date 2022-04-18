Президент Сербии отказался отменять авиасвязи с Россией, несмотря на «минирование» самолетов

Иностранные спецслужбы с территории Европы и Украины регулярно «минируют» сербские самолеты в Россию. Несмотря на это страна не станет отменять авиасообщение, заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Pink, сообщило РИА «Новости».

Национальный авиаперевозчик Air Serbia не получает прибыли от полетов в Россию. Виной тому — постоянные срывы рейсов из-за ложных сообщений о минировании. Самолеты не раз возвращались с венгерской границы и из других мест.

В качестве примера Александр Вучич привел последний рейс в Россию. Он неожиданно для самого перевозчика впервые вылетел без эксцессов, но уже в пути, будучи над Словакией, получил сигнал о минировании. Пилот решил продолжить полет, потому что знал, что сигнал ложный.

Источник фото: РИА «Новости»

Сербский лидер заявил, что предупреждения поступают с территории Украины и одной из стран Евросоюза. Однако Сербия не отказывается от авиасообщения с Россией из принципа.

«Хотим показать, что мы свободная и свободолюбивая страна и сами принимаем решения. Вы не будете нам говорить, когда мы отменим авиарейсы», — объявил сербский президент, напомнив о бомбардировках НАТО в 1999 году.

Александр Вучич также объяснил, почему Сербия не присоединилась к санкциям против России. Он назвал ограничительные меры аморальными и бессмысленными.