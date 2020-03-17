Президент Сербии обвинил Европу в «блокаде» страны

«Все это оказалось книжной сказочкой», — заявил Вучич.

Он сказал, что не существует ни международной солидарности, ни европейской. По его словам, Сербия не может импортировать из ЕС ни товары, ни лекарства, ни медицинскую технику. Так распорядились европейские власти.

Президент Сербии обратился за помощью к председателю КНР Си Цзиньпину. Он надеется, что Китай поможет.