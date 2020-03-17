Президент Сербии обвинил Европу в «блокаде» страны
Александр Вучич, президент Сербии, обвинил международных партнеров в предательстве. Такое заявление связано с «блокадой», которую Европа объявила Сербии. Из-за коронавируса в стране невозможно достать необходимые продукты и лекарства. Об этом написал «Царьград».
«Все это оказалось книжной сказочкой», — заявил Вучич.
Он сказал, что не существует ни международной солидарности, ни европейской. По его словам, Сербия не может импортировать из ЕС ни товары, ни лекарства, ни медицинскую технику. Так распорядились европейские власти.
Президент Сербии обратился за помощью к председателю КНР Си Цзиньпину. Он надеется, что Китай поможет.