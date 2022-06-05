Президент Сербии обратится к нации после отмены визита Лаврова из-за закрытого неба

Президент Сербии Александр Вучич намерен обратиться к нации в связи с ситуацией с отменой визита в страну главы МИД РФ Сергея Лаврова. Выступление главы государства намечено на 6 июня. Об этом сообщило Национальное телевидение республики.

По данным телеканала, Вучич выступит в вечерних новостях в 19:30 по местному времени (в 20:30 по Москве). Он прокомментирует решения Болгарии, Северной Македонии и Черногории закрыть свое воздушное пространство для самолета российского министра.

Визит Лаврова в Сербию был запланирован на 6–7 июня. Об этом ранее сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Предполагалось, что Лавров встретится с президентом страны Александром Вучичем, проведет переговоры с министром иностранных дел Сербии, председателем Народной скупщины и патриархом Сербским.

По словам Захаровой, стороны намеревались обсудить вопросы углубленного двустороннего политического и экономического взаимодействия, планировали обменяться мнениями по ситуации на Балканах и по актуальным международным проблемам.

Однако руководители Болгарии, Черногории и Северной Македонии отказались пропустить через свое воздушное пространство самолет главы МИД РФ. Сейчас Вучич вынужден лично принимать участие в организации поездки министра иностранных дел РФ в Белград.