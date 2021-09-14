Президент Сербии объяснил, почему страна не вступает в ЕС

Президент Сербии Александр Вучич пояснил, почему Сербия не вступает в Евросоюз. Об этом написало РИА «Новости».

Сербия не сможет вступить в Евросоюз, пока не будет решен вопрос с Косово, пояснил президент. Он подчеркнул, что Белград выступает за компромиссное решение в диалоге.

«Мы всегда готовы обсудить все компромиссные решения, перед тем стать более открытыми, чтобы обеспечить поток товаров, услуг и капитала и стать ближе… Отдаем ли мы отчет в том, что не станем членами ЕС до решения этой проблемы — мы абсолютно отдаем себе отчет в этом и знаем, насколько это тяжело и проблематично», — сказал Вучич.

Такое заявление он сделал во время визита канцлера Германии Ангелы Меркель, написала «Газета.ru».