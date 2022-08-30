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    30 августа 2022, 00:55

    Президент Сербии назвал возможную замену российской нефти

    Президент Сербии Вучич допустил покупку нефти у Ирака и Венесуэлы вместо России

    Дарья Бунякова

    Сербия может перейти с российской нефти на альтернативные поставки из Ирана и Венесуэлы. Власти страны сейчас ищут источники топлива, заявил президент республики Александр Вучич.

    Президент Сербии назвал возможную замену российской нефти

    По словам сербского лидера, страна ищет поставщиков нефти везде, где только может.

    «Мы будем брать иракскую [нефть]. <…> Я попытаюсь договориться и с Венесуэлой. Мы готовы брать [энергоносители] откуда угодно. Мы не привередливы», — сказал Вучич в интервью агентству Reuters.

    Он добавил, что в 2023 году Сербия планирует покупать газ у Азербайджана. Сейчас в газовых хранилищах находится 607 миллионов кубометров голубого топлива. Такого количества хватит на 60 дней.

    Еще власти страны намерены приобрести порядка двух миллионов тонн угля в Китае и Индонезии. Работающие на угле ТЭЦ производят около 70% электроэнергии в республике.

    Ранее Вучич заявил, что с 1 ноября Сербия не сможет получать российский газ из-за введенных Евросоюзом санкций. Он подчеркнул, что стране приходится покупать газ у России по «фантастической цене».