Президент Сербии назвал возможную замену российской нефти

Сербия может перейти с российской нефти на альтернативные поставки из Ирана и Венесуэлы. Власти страны сейчас ищут источники топлива, заявил президент республики Александр Вучич.

По словам сербского лидера, страна ищет поставщиков нефти везде, где только может.

«Мы будем брать иракскую [нефть]. <…> Я попытаюсь договориться и с Венесуэлой. Мы готовы брать [энергоносители] откуда угодно. Мы не привередливы», — сказал Вучич в интервью агентству Reuters.

Он добавил, что в 2023 году Сербия планирует покупать газ у Азербайджана. Сейчас в газовых хранилищах находится 607 миллионов кубометров голубого топлива. Такого количества хватит на 60 дней.

Еще власти страны намерены приобрести порядка двух миллионов тонн угля в Китае и Индонезии. Работающие на угле ТЭЦ производят около 70% электроэнергии в республике.

Ранее Вучич заявил, что с 1 ноября Сербия не сможет получать российский газ из-за введенных Евросоюзом санкций. Он подчеркнул, что стране приходится покупать газ у России по «фантастической цене».