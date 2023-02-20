Мир 20 февраля 2023, 16:45 Президент Сербии констатировал начало всемирной гонки вооружений Президент Сербии Вучич: страны готовятся к войне в ближайшие 20 лет freepik

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По всему миру увеличивается уровень вложений в оборонную промышленность — это указывает на то, что «все планируют воевать следующие 20 лет», указал президент Сербии Александр Вучич на полях Международной выставки военной техники и вооружений IDEX в Абу-Даби. Сербский лидер констатировал, что началась «всеобщая гонка вооружений».

«Начались всеобщая гонка вооружений и увеличение уровня вложений в оборонную промышленность — и формальных, и неформальных. <…> Все хотят купить у нас гранаты, мины, ракеты, бомбы. <…> Все планируют воевать следующие 20 лет», — процитировал Вучича ТАСС.

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Он напомнил, что Польша собирается нарастить военный бюджет до 5% и уже вышла на 4%, Сербия движется к показателю 3%, а сейчас находится на 2%. Те страны, у которых не будет серьезной армии, могут «подвергнуться нападению поодиночке», считает Вучич.

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Он добавил, что в Сербии есть проблемы с поставками закупленных вооружений. Отчасти это связано с тем, что продукцию военного назначения практически невозможно ввезти из России, также есть трудности с поставками из Китая. Так что лучше ориентироваться на свою промышленность, подытожил президент Сербии.