Президент Сербии добродушно, но твердо ответил на угрозы Украины «перевоспитать» его страну

Президент Сербии Александар Вучич дипломатично, но твердо ответил на угрозы депутата Верховной рады Алексея Гончаренко, обещавшего вместе с Хорватией «перевоспитать» сербов. Вучич пожелал Украине всего хорошего, а хорватов попросил не лезть не в свое дело.

«Украине и украинскому народу желаю всего наилучшего, а что касается хорватов, пусть они занимаются своим делом», — процитировало главу Сербии РИА «Новости».

Вучич также заявил, что правительство Сербии не будет антироссийским. Он рассказал прессе о консультациях по формированию нового правительства страны, проведенных с партиями в парламенте, и подчеркнул, что новый кабмин будет проводить самостоятельную политику.

«Правительство не будет антироссийским и будет беречь наши традиционные дружеские отношения. Правительство несет груз самостоятельных решений, без давления извне», — отметил Александар Вучич.

Поводом для угроз в адрес Вучича со стороны Гончаренко стали заявления сербского лидера о том, что российский президент Владимир Путин на определенном этапе спецоперации обратится к мировым лидерам с предложением и, если те его отвергнут, на планете начнется «ад». Депутат написал в соцсетях, что Украина и Хорватия отомстят сербскому лидеру и «перевоспитают» его и его народ, а также намекнул, что они не пустят Сербию в ЕС.