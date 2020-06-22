    22 июня 2020, 00:13

    Президент Сербии провозгласил победу правящей партии на выборах

    Наталья Жуковская

    Президент Сербии Александр Вучич провозгласил победу на выборах правящей Сербской прогрессивной партии (СПП), главой которой он является. Как сообщил избирком, на выборах в Скупщину (парламент) страны у СПП 63,35% голосов.
    Президент Сербии провозгласил победу правящей партии на выборах

    Всего в парламент проходят три партии, по данным exit poll. Кроме СПП — Социалистическая партия Сербии (СПС) главы Министерства иностранных дел Ивицы Дачича — 10,6%, блок главы муниципалитета Нови-Београд Александра Шапича — 4%.

    «Законом также предусмотрена квота для партий нацменьшинств — венгров, албанцев и бошняков (славян-мусульман). Остальные партии набирают менее необходимых 3% для прохождения в парламент», — сказано в сообщении РИА «Новости».

    В Сербии правом голоса на местных выборах обладали 6,5 миллиона граждан. Они могли отдать проголосовать на 8,4 тысячах участков, 42 из которых находятся за границей.

    Иностранными наблюдателями стали 111 человек, в том числе представители ОБСЕ, внутри страны за ходом выборов следили 3,3 тысячи человек.