Президент Сербии провозгласил победу правящей партии на выборах

Президент Сербии Александр Вучич провозгласил победу на выборах правящей Сербской прогрессивной партии (СПП), главой которой он является. Как сообщил избирком, на выборах в Скупщину (парламент) страны у СПП 63,35% голосов.

Всего в парламент проходят три партии, по данным exit poll. Кроме СПП — Социалистическая партия Сербии (СПС) главы Министерства иностранных дел Ивицы Дачича — 10,6%, блок главы муниципалитета Нови-Београд Александра Шапича — 4%.

«Законом также предусмотрена квота для партий нацменьшинств — венгров, албанцев и бошняков (славян-мусульман). Остальные партии набирают менее необходимых 3% для прохождения в парламент», — сказано в сообщении РИА «Новости».

В Сербии правом голоса на местных выборах обладали 6,5 миллиона граждан. Они могли отдать проголосовать на 8,4 тысячах участков, 42 из которых находятся за границей.

Иностранными наблюдателями стали 111 человек, в том числе представители ОБСЕ, внутри страны за ходом выборов следили 3,3 тысячи человек.