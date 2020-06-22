Президент Сербии провозгласил победу правящей партии на выборах
Всего в парламент проходят три партии, по данным exit poll. Кроме СПП — Социалистическая партия Сербии (СПС) главы Министерства иностранных дел Ивицы Дачича — 10,6%, блок главы муниципалитета Нови-Београд Александра Шапича — 4%.
«Законом также предусмотрена квота для партий нацменьшинств — венгров, албанцев и бошняков (славян-мусульман). Остальные партии набирают менее необходимых 3% для прохождения в парламент», — сказано в сообщении РИА «Новости».
В Сербии правом голоса на местных выборах обладали 6,5 миллиона граждан. Они могли отдать проголосовать на 8,4 тысячах участков, 42 из которых находятся за границей.
Иностранными наблюдателями стали 111 человек, в том числе представители ОБСЕ, внутри страны за ходом выборов следили 3,3 тысячи человек.