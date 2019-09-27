Президент Сальвадора сделал селфи на трибуне ООН перед выступлением

Перед своим первым выступлением на Генеральной Ассамблее ООН 38-летний президент Сальвадора Найиб Букеле попросил собравшихся подождать секунду, достал телефон и сфотографировал селфи.

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Он вступил в должность в июле 2019 года, и, по данным Reuters, является активным пользователем соцсетей. Экс-мэр Сан-Сальвадора считает, что победил на президентских выборах благодаря разумному выбору платформ для избирательной кампании. Он пользовался Facebook Live и поэтому победил своих оппонентов.

«Поверьте, гораздо больше людей увидят это селфи, чем услышат мою речь», — сказал Букеле. Затем он обратился к присутствующим с обращением, в котором призвал идти в ногу со временем и ориентироваться на интересы молодежи своих стран.

«Возможно, через несколько лет нам не придется ехать в Нью-Йорк, чтобы встретиться в этом здании. Серия видеоконференций обошлась бы на несколько сотен миллионов долларов дешевле, и, я уверен, что это дала бы тот же эффект, если не больший», — подчеркнул президент Сальвадора.

Закончив выступление, Букеле загрузил свою фотографию в Twitter, где набрал более 700 тысяч «лайков» за час.