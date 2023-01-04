Мир 04 января 2023, 19:21 Президент Румынии высказал Зеленскому озабоченность из-за закона о нацменьшинствах Президент Румынии Йоханнис предложил Зеленскому пересмотреть закон о нацменьшинствах РИА «Новости»

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Президент Румынии Клаус Йоханнис призвал лидера Украины Владимира Зеленского отменить принятый закон о национальных меньшинствах. Подробности телефонного разговора политиков опубликовали на сайте президентской администрации.

В пресс-службе отметили, что закон вызвал озабоченность и недовольство властей Румынии и представителей румынского сообщества на Украине.

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Йоханнис предложил Зеленскому принять решения, которые изменили бы эту ситуацию. Стороны условились, что тему в ближайшее время обсудят министры иностранных дел двух стран.

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Зеленский указал на то, что полностью готов к разработке решений, чтобы румынское сообщество на Украине имело те же права, которые есть у украинского сообщества в Румынии.

Йоханнис напомнил Зеленскому, что страна оказывает поддержку Украине, и заверил, что продолжит это делать столько, сколько потребуется.

Закон, который вызвал недовольство в Румынии, Верховная рада приняла в конце прошлого года. Согласно документу, представителям нацменьшинств на Украине дали в частности право на самоидентификацию, свободу выражения взглядов и убеждений, право на использование языка нацменьшинств «в пределах, не противоречащих закону».

Отдельным пунктом в законе прописали запрет на «популяризацию и пропаганду России и действий ее государственных деятелей, которые создают позитивный образ». Принятие этого документа было одним из условий начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, уточнил ТАСС.