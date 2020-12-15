Президент Российского Зернового Союза: Россия может опередить США по экспорту продуктов

Он уверен, что если Россия начнет заботиться о доходах фермеров так же, как Америка, то со временем сможет поставлять продукты даже на рынок США.

«Америка заботится о доходах своих фермеров. В России же все наоборот — заботятся о том, чтобы понизить фермерские доходы любыми возможными средствами», — подчеркнул он.