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    15 декабря 2020, 14:55

    Президент Российского Зернового Союза: Россия может опередить США по экспорту продуктов

    Дарья Морозова

    Президент Российского Зернового Союза Аркадий Злочевский заявил, что Россия может достичь показателей Америки по экспорту продуктов. Но для этого надо пересмотреть внутреннюю политику в аграрной сфере. Об этом сообщило РИА ФАН.

    Он уверен, что если Россия начнет заботиться о доходах фермеров так же, как Америка, то со временем сможет поставлять продукты даже на рынок США.

    «Америка заботится о доходах своих фермеров. В России же все наоборот — заботятся о том, чтобы понизить фермерские доходы любыми возможными средствами», — подчеркнул он.