Путин заявил, что Россия и Белоруссия совместно противостоят угрозам безопасности | 360°

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Путин заявил, что Россия и Белоруссия совместно противостоят угрозам безопасности

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20 сентября 2022, 13:49

Путин заявил, что Россия и Белоруссия совместно противостоят угрозам безопасности

Президент РФ Путин заявил, что Россия и Белоруссия противостоят вызовам безопасности

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Россия сотрудничает с Белоруссией на площадках многих международных организаций. Государства совместно противостоят вызовам и угрозам безопасности. Об этом заявил на церемонии вручения верительных грамот 24 вновь прибывшим послам президент России Владимир Путин.

«Совместно противостоим вызовам и угрозам безопасности наших государств. Активно сотрудничаем в рамках ОДКБ, ЕАЭС и СНГ», — сказал президент.

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Кроме того, на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде одобрили заявку Белоруссии на членство.

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Церемония состоялась в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Верительные грамоты Владимиру Путину вручили 24 вновь прибывших посла иностранных государств, в том числе Алжира, Уругвая, Египта, Португалии, Ливии, Сербии, Молдавии, Белоруссии, Кувейта и других государств.

Президент России отметил, что им предстоит работать в условиях, когда ускоряются процессы трансформации архитектуры международных отношений, вступает в активную фазу формирование многополярной, более демократичной и справедливой системы мироустройства.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия никогда не ударит России в спину. Он пообещал поддерживать союзное государство.

Белоруссия

Александр Лукашенко

Владимир Путин

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