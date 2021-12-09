Президент РФ Путин провел телефонные переговоры с президентом ЮАР

Президент России Владимир Путин провел беседу с главой Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Политики обсудили проблему с коронавирусом в ЮАР после появления нового штамма «омикрон». Российский президент заверил, что в страну направят гуманитарную поддержку.

«Продолжено обсуждение взаимодействия двух стран в контексте выявленного нового штамма коронавируса „омикрон“. Достигнута договоренность о направлении в ЮАР в самое ближайшее время группы российских вирусологов, эпидемиологов, научных сотрудников и врачей, а также санитарно-эпидемиологической лаборатории и другого медицинского оборудования», — рассказали в ведомстве.