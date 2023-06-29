Мир 29 июня 2023, 21:58 Президент Республики Сербской сам покосил траву, не дождавшись действий местных властей Президент Республики Сербской Додик покосил траву, не дождавшись действий местных властей

Читать 360tv в

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик сам скосил траву и сорняки на обочине объездной трассы Баня-Луки. Политик взял косу в руки из-за того, что местные власти проигнорировали его указания. Видео появилось на странице лидера страны в Twitter.

В публикации прикреплен ролик, где политик трудится посреди города. Он одет в белую рубашку и брюки, однако официальный костюм не помешал мужчине самостоятельно удалять траву на обочине. На кадрах видно, как Додик старательно скашивает зеленые сорняки.

Реклама

По словам политика, он просил ответственных лиц провести необходимые процедуры по благоустройству этой территории. После указаний президента участок так и не привели в порядок.

«Так как думаю, что они с удобством отдыхают, решил сам все покосить! Это последний раз, когда делаю за них их работу», — написал Додик.

Ранее президент Республики Сербской раскритиковал украинского главу Владимира Зеленского. По его словам, лидер киевского режима не сможет самостоятельно урегулировать конфликт, потому что слушается распоряжений извне.