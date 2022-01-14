Президент Путин принял участие в переговорах с премьер-министром Израиля

Президент России Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Беседа прошла по телефону. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Политики обсудили сотрудничество по сирийскому вопросу, проблемы ближневосточного урегулирования. Также они затронули иранскую ядерную программу.

Нафтали Беннет заявил, что гарантирует России безопасность. Кроме того, он отметил, что сейчас Израиль проводит переговоры с США и их союзниками по НАТО.