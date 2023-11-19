Мир 19 ноября 2023, 20:13 Президент Путин получил разговорник на португальском перед саммитом G20 РИА «Новости»

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Владимир Путин перед саммитом G20 в Бразилии получил в подарок португальский разговорник. Мероприятие состоится в следующем году. Об этом президент координационного совета БРИКС Висенте Барриентос сообщил в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин».

Российский лидер получил книгу на Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге во время пленарного заседания. Ее подарил сам Барриентос.

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«В ближайшее время будет проведена встреча „двадцатки“ в Бразилии. Я подумал, что господину президенту не помешало бы иметь с собой разговорник по португальскому языку. Я ему подарил книжку», — рассказал глава координационного совета БРИКС.

Ранее МИД сообщил, что Россия продолжила сотрудничество с Индией по вопросу организации саммитов. В ноябре в виртуальном формате состоится дополнительная встреча лидеров G20. Индия уже разослала приглашения лидерам других стран. Кремль уже начал подготовку к участию Владимира Путина в мероприятии.