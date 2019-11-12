Президент Приднестровья попросит за Русский мир

Красносельский отметил, что в настоящее время в Приднестровье проживает 220 тысяч россиян. Русские паспорта хотят получить все. Однако, по его словам, многие вынужденно сделали паспорта других государств, так как после развала СССР было трудно получить российский.

«Механизмы не сразу заработали. Но, извините, люди болели. Людям надо было лечиться. Выезжать хотя бы к кому-то в гости — не забывать родственные связи. Поэтому, конечно, наши граждане Приднестровья получали и иной документ — либо молдавский паспорт, либо украинский паспорт, считая себя соотечественниками, гражданами России. А сейчас они не могут получить российский паспорт, не отказавшись от других гражданств, что, в принципе, невозможно по определенным причинам», — пояснил глава Приднестровья.

Красносельский считает, что его регион заслуживает этого.

«Сегодня Приднестровье — хорошо развивающееся государство. С хорошей конституцией, законами. Да, совершенства, конечно, нет. Но мы стремимся к этому совершенству. У нас есть президент, есть Верховный совет, есть все ветви власти, Конституционный суд. Есть свой банк, своя валюта, своя экономика, своя армия, своя защита, свое МВД, своя валюта. В конечном итоге приднестровский рубль — из непризнанных государств только Приднестровье обладает собственной валютой, это уже определенный этап своего развития», — отметил он.

Вадим Красносельский убежден, что «Россия является гарантом и посредником, наблюдателем формата „5+2“», который, в свою очередь, гарантирует независимость и мир в Приднестровье.

«Почему без России невозможно? Россия — миротворец. Россия оберегает мир на нашей земле, это надо понимать. Без мира ничего хорошего не произойдет. Это заблуждение — говорить, что миротворцы выполнили свою роль. Мир цикличен. И мы рискуем повторить беду. Но пока есть миротворец Россия — это невозможно», — подчеркнул Красносельский.

Он считает Приднестровье показателем «успешного миротворчества России».

«Кстати, помимо миротворцев России, там несут службу миротворцы Молдовы, миротворцы Приднестровья и наблюдатели с Украины. Есть механизмы этой миротворческой операции. Объединенная контрольная комиссия, Объединенное военное командование, где совместно, консенсусом принимаются те или иные решения», — заключил Вадим Красносельский.