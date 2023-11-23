Мир 23 ноября 2023, 01:04 Президент превратился в мем. Генерал ВСУ раскритиковал Зеленского Генерал ВСУ Кривонос: даже украинцы не воспринимают Зеленского всерьез Офис президента Украины

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Владимир Зеленский не способен управлять Украиной, потому что он не выполняет обязанности президента, а лишь «играет» его. Такое мнение выразил генерал Вооруженных сил Украины в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканала «Прямой».

«И он постоянно требует аплодисментов, но мировое турне закончилось пшиком и перестали аплодировать», — заявил Кривонос.

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Военный добавил, что в глазах западных стран Зеленский превратился в мем. Но и украинцы, по мнению генерала, перестали воспринимать президента всерьез, так как он ничего не делает для улучшения ситуации в стране.

В ноябре итальянская газета Tempo разместила на первой полосе мем с Байденом и Зеленским. На фотографии американский президент смотрит на украинского коллегу и спрашивает: «Прошу прощения… Напомните, кто вы?». «Как это кто? Я — Зеленский, президент», — отвечает Зеленский.

А на Хеллоуин госсекретарь США Энтони Блинкен нарядил своего сына в костюм Зеленского. Мальчик одежде цвета хаки вместе с отцом пришел на праздничную вечеринку в Белый дом, где выпрашивал конфеты у президента Джо Байдена.